شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حالة الطقس ثاني أيام رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً السبت، طقسا معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

والطقس ليلاً شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بارد على شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أمطارا خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

والرياح تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وعلى بعض المناطق على جنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط أحياناً مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وبما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون:

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القاهرة «16– 25»، الإسكندرية «16– 21»، قنا «21- 30»، الأقصر «23 – 31»، أسوان «24 – 32».