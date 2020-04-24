شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تقديم 411 كرتونة مواد غذائية لأسر العزل الصحي في 5 مراكز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تقديم 411 كرتونة مواد غذائية مقدمة من المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي للأسر الخاضعة لإجراءات العزل الصحي بمراكز منيا القمح وديرب نجم وبلبيس وأبوكبير وأولاد صقر للتخفيف عنهم من حدة أزمة كورونا ولسد احتياجاتهم من الغذاء خلال فترة العزل وحرصا على توفير سبل الراحة والمعيشة لهم.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة بكل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بتقديم كل أوجه الدعم الصحي والمعنوي للمصابين والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا، فضلًا عن الاستمرار في حملات التوعية وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بكل مراكز ومدن المحافظة والتطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار الفيروس توفير حياة كريمة لهم.

ووجه المحافظ وكيلي وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية والمواد الغذائية الجافه لهم وتقديمها بمعرفة الفريق الطبي الوقائي بمديرية الشؤون الصحية كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروس وحفاظا على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه، أكد محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، قامت المديرية بتوفير 326 كرتونة مواد غذائية للأسر الخاضعة للعزل الصحي بواقع 80 كرتونة لأسر منيا القمح و12 كرتونة لأسر ديرب نجم و121 لأسر بلبيس و113 كرتونة لأسر أبوكبير، بالإضافة إلى 85 كرتونة مواد غذائية مقدمة من المحافظة للأسر الخاضعة للعزل بمركزي بلبيس وأولاد صقر بواقع 35 كرتونة لأسر بلبيس و50 كرتونة لأسر أولاد صقر ليصل إجمالي ما تم تقديمه للأسر الخاضعة لإجراءات العزل الصحي 411 كرتونة مواد غذائية، تقدم لهم من خلال التنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية الشؤون الصحية لرفع العبء والمعاناه عن كاهلهم في ظل الإجراءات المتخذة معهم طوال فترة الحجر الصحي.