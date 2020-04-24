شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر المتضررة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بأنه تم توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا بقرى كفر بلمشط وهيت وبرهيم بمنوف وشوشاى بأشمون، بالتنسيق مع جمعية الأورمان بالمحافظة، مؤكدًا متابعة تلك الأسر بصفة دورية للوقوف على مدى صحتهم وتلبية كل احتياجاتهم.

وأكد المحافظ استمرار دعم المحافظة في توفير كل أوجه الرعاية والاحتياجات والمتطلبات الضرورية اللازمة للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا وكذا قدوم شهر رمضان المبارك لمساعدتهم وتخفيف العبء عن كاهلهم في تلك الظروف الراهنة.

وأشاد «أبوليمون» بالدور الرائد الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في دعم الدولة للتخفيف عن المواطنين وخاصة في ظل الأزمات لانتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أنه سبق أن تم توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير على أسر العزل المنزلى وتوزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى على أسر العزل المنزلى والأسر المضارة من موجة الطقس السيئ والعمالة غير المنتظمة بنطاق المحافظة، وكذا توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع جمعية الأورمان على العمالة غير المنتظمة.