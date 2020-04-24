شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن القاهرة» يستجيب لطلب مواطن بنقل نجله لإجراء عملية جراحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه أمن القاهرة مأمورية لنقل نجل أحد المواطنين للمستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة له، والتنسيق مع المستشفى لإجراء العملية المطلوبة، وذلك في استجابة فورية لطلب المواطن.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، من ذوي الاحتياجات الخاصة، طلب مساعدته في تدبير مكان لنجله «من ذوي الاحتياجات الخاصة» بأحد المستشفيات، نظرًا لتطلب حالته إجراء عملية جراحية عاجلة له.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية صحبة أحد ضباط إدارة حقوق الإنسان بالمديرية إلى مكان البلاغ، وتم التنسيق لنقل المذكور إلى أحد المستشفيات الحكومية وإنهاء إجراءات حجزه بها وإجراء العملية له.

ووجه المواطن الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لطلبه ونقل نجله للمستشفى لإجراء العملية الجراحية له.