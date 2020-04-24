شكرا لقرائتكم خبر عن إشهار ٤ مراكز شبابية جديدة في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بإشهار ٤ مراكز شبابية جديدة في المحافظة لتنضم إلى جملة الهيئات الشبابية والرياضية في المحافظة التي تضم ١٣٤ هيئة وتساهم في توسيع المشاركة الشبابية وتوعية المواطنين.

وأوضحت «الشريف» أنه بإشهار المراكز الأربعة يصبح عدد المراكز الشبابية في الإسكندرية ٥٢ مركزا، مضيفة أن المراكز الجديدة التي تم إشهارها هي ٣ في منطقة المنتزه وتضم مركز شباب المنتزه، ومركز شباب الفضالى، ومركز شباب خورشيد، بالإضافة إلى مركز شباب وادى القمر الذي تم إشهاره منذ شهر بمنطقة العجمى.

ولفتت إلى أنه يجرى تجهيز مراكز أخرى لإشهارها لتقديم خدمة للمناطق المحرومة والواقعة في أطراف المدينة.