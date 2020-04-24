شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 24 حالة من المدينة الجامعية بالمنصورة بعد تعافيهم من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الأطقم الطبية بالحجر الطبي بالمدينة الجامعية في جامعة المنصورة، اليوم الجمعة، بخروج 24 من المتعافين من فيروس كورونا، بعدما جاءت نتائج التحاليل سلبية للمرة الثانية بعد تلقى العلاج اللازم، ليقضوا أول أيام شهر رمضان الكريم وسط أسرهم.

والتقط الأطباء والطاقم الطبي الصور التذكارية والسيلفي مع أصغر توأم أصيب بالفيروس، ومع باقي المتعافين، مؤكدين أن توالى حالات الشفاء يبعث على الأمل بين المرضى والأطقم الطبية.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، إنه تقرر خروج 24 حالة من المدينة الجامعية بالمنصورة، صباح اليوم الجمعة، بعد ظهور نتائجهم السلبية من فيروس كورونا للمرة الثانية، مساء الخميس.

وأثنى «مكي» على أجواء البهجة والسعادة التي تملأ الحجر الصحي مع شفاء الحالات وخروجها تباعا، مؤكدا أن صحة الدقهلية ورجال الجيش الأبيض يواصلون جهودهم المتميزة في سبيل علاج مرضى الكورونا.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن باقى الحالات بحالة صحية جيدة وسيتوالى خروجهم خلال الفترة المقبلة.

وأهاب بالمواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والبقاء بالمنزل، حفاظًا على صحتهم وصحة أسرهم.

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