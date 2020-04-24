شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: الأحد بدء العمل بوحدات المرور لترخيص السيارات «الزيرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الداخلية بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من الأحد المقبل (26 إبريل)، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة (الزيرو)، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، إنه على راغبي الترخيص مراعاة ارتداء الكمامة الواقية حال ترددهم على منافذ تقديم الخدمة، والالتزام بالتعليمات الوقائية الموضحة داخل الوحدة.

وأضافت: «يمكن لمالكي مركبات الملاكي المرخصة التي سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفني الدوري ولا يوجد عليها حظر، تجديد الترخيص وتسلّم الرخصة بمحل الإقامة أو لعنوان توصيل من خلال منافذ (فورى) وبوابة وزارة الداخلية (بوابة مرور مصر) على شبكة الإنترنت».

وتابعت: «من المقرر الإعلان تباعًا عن فتح إجراءات تجديد الترخيص لباقي السيارات بالوحدات بشكل مرحلي، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن».