شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. محافظة الجيزة تزيل "كمبوند فيلات" على مساحة 6.5فدان فى أبو رواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت أجهزة محافظة الجيزة من إزالة كمبوند فيلل حتى سطح الأرض، مقام على6 ونص فدان، أراضى زراعية، بمنطقة أبو رواش في مدينة كرداسة، بالمخالفة للقانون وبدون تراخيص، بإجمالى 8 فلل.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الفيلات مقامه علي مساحة 6 ونص فدان تم ازالتها حتي سطح الارض، وذلك من خلال الاستعانة ب 6 معدات جاك هامر لسرعة التنفيذ، ضمن حملات الإزالة التى تنفذها محافظة الجيزة يوميا لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة مؤكدا انه مهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها مناشدا مواطني المحافظة بعدم شراء وحدات سكنية في المباني المخالفة حفاظا على أموالهم وأرواحهم.

وأكد محافظ الجيزة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تنفيذ عمليات الإزالة للمنشآت المخالفة حتي سطح الأرض موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بشن حملات إزالة يومية علي العقارات والمنشآت المخالفة مع إعطاء الأولوية للمخالفات الكبيرة لتكون رسالة رادعة لكافة المخالفين ومشددا على التعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أى تعديات واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون فى حق الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

ووجه راشد بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تحويل مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية كإجراء رادع للمخالفين.

من جانبه أكد إبراهيم الشهابى، نائب المحافظ أن أعمال الإزالات تمت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وفرض هيبه القانون مؤكدا على المرور بصفه دورية ومستمرة بناء على توجيهات اللواء المحافظ لمنع وقوع أى تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق مركز ابو النمرس ومتابعة دورية لأعمال إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمراكز والمدن.

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