مطار مرسى علم يستعد لاستقبال رحلة عالقين قادمة من العاصمة الصربية بلجراد

من جانب آخر استعد رجال الحجر الصحي بمديرية الشئون الصحية، للتعامل مع الرحلة المقرر وصولها في تمام السابعه والربع من مساء اليوم الجمعة، لتطبيق اجراءات الحجر الصحي واختبارات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ثم نقلهم لأحد الفنادق المختلفة المقرر أن يقضوا فيها فترة 14 يوما كحجر صحي.

كان استقبل مطار مرسي علم الدولي، مساء أمس الأربعاء، حتي الساعات الأولي من صباح الخميس، 5 رحلات طيران، قادمة من الدول المختلفة، حيث وصلت اولي رحلات امس من مطار البحرين تقل علي متنها 142 راكب مصري عالق بالبحرين .

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كما أستقبل مطار مرسي علم الدولي، رحلة طيران قادمة من مطار امستردام الهولندي تقل علي متنها 124 راكب مصري عالق بهولندا، ثم وصلت بعد ذلك رحلة قادمة من مطار كازبلانكا المغربي تقل العالقين هناك وعددهم 98 راكب مصري.

كذلك وصلت رحلة قادمة من احدي المطارات الحزائرية بعد اقلاعها من مطار القاهرة لبرشلونة ثم الحزائر والعودة لمرسي علم تقل علي متنها 162 راكب، ووصلت في الساعات الأولي من صباح الخميس رحلة قادمة من مطار فرانكفورت الالماني تقل علي متنها 138 راكب، تم التعامل وتطبيق الإجراءات الوقائية والحجر الصحي مع العائدين من الخارج وتم نقلهم للفنادق المخصصة للحجر الصحي لهم للإقامة لمدة 14 يوم .

وكانت أعلت وزارة الطيران المدنى، عن تسيرها نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، حتى نهاية ابريل بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد.