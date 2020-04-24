شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "العلميين": لا يحق لخريجى العلوم الطبية القيد بالنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المهندس محمد غريب، وكيل ثان نقابة المهن العلمية، إن مجلس نقابة المهن العلمية، قد أصدر قرار بأنه لا يحق للتقنيين الحصول على لقب "أخصائي علوم" لأنه خاص بالحاصلين على بكالوريوس العلوم BScطبقاً لأحكام المادة 6 من القانون 80 لسنة 69 وأن قيدهم بنقابة المهن العلمية إجبارياًّ طبقاً لأحكام المادة 11 من نفس القانون.

وأوضح غريب، فى بيان، اليوم، الجمعة، أن ذلك في ضوء قرار رئاسة الوزراء رقم 141 لسنة 2020، والذي جاء بحيثياته أن المسار التعليمي لخريجي معاهد العلوم الطبية (الصحية) وهو مساراً فنياً مساعداً، مختلف تماماً عن المسار التعليمي الأكاديمي، مضيفا: ونظراً لاختلاف المحتوى والمستوى العلمي بين المساريين الفني والأكاديمي، تختلف طبيعة الأعمال والمهام المسنودة لتقنيين العلوم الطبية (الصحية) في حدود تأهيلهم وتدريبهم كمساعدين فنيين بالمنظومة العلمية.

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وأضافت وكيل نقابة العلميين: ولكن هذا لا يمنع من حصولهم على درجات علمية عليا للارتقاء بمستواهم التقني، مثل الماجستير أو الدبلوم الفني، وكان قد شدد المجلس في بيانه الختامي أنه ليس للتقنيين الحق في إدارة أو تملك معامل للتحاليل الطبية، ولا مراكز أشعة أو تغذية أو أجنة أو غيرها من المعامل، منوهاً أن سبق وحذر مجلس النقابة أولياء الأمور أكثر من مرة بأنه لا يحق للتقنيين الحصول على لقب (أخصائي علوم، وأنه لا سبيل لمزاولة المهن العلمية والقيد بشعب النقابة، إلا بالحصول على درجة البكالوريوس الأكاديمي طبقاً لأحكام المادة 77 من اللائحة التنفيذية لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

كانت نقابة العلميين، قد قالت إن النقابة لن تقبل انضمام خريجى كليات العلوم الطبية، كأخصائيين علوم طبية بسجلات شعبة العلوم الطبية التطبيقية بالنقابة، مشيرًا إلى أن لقب "أخصائى علوم" يُمنح فقط لخريجى كليات العلوم، طبقاً للقانون 80 لسنة 69 والمعدل بالقانون 120 لسنة 83، ويكون انضمامهم بنقابة المهن العلمية إجبارياً، حسب شعبة الاختصاص طبقاً للمواد 6 و11.