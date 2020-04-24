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19 إنجازا حققهم الإنسان بسبب التجارب على الحيوان على مدار التاريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم، الجمعة 24 أبريل 2020، باليوم العالمى لحيوانات المعامل، رقم 41، حيث بدأ الاحتفال به فى 24 أبريل عام 1979، وعلى مدار التاريخ حقق الإنسان العديد من الانجازات من خلال التجارب على الحيوانات.

 

ويرصد ”الخليج 365”، فى هذا التقرير، أهم الإنجازات التى حققتها التجارب على حيوانات المعامل،:

 

1-فى عام 1796  تم تطوير لقاح الجديرى المائى، حيث تم تجريبه على البقر.

 

2-فى عام 1881  تم تطوير لقاح الحمى الفحمية القاتلة على الأغنام.

 

3-فى عام 1885  لقاح السعار تم تطويره على الكلاب والأرانب.

 

4-فى عام 1902  تم اكتشاف دورة حياة الملاريا فى الحمام .

 

5-فى عام 1905  تم اكتشاف طريقة الإصابة بالمرض فى الأبقار والأغنام.

 

6-فى عام 1919  تم التوصل إلى آليات عمل جهاز المناعة فى الخيل والأرانب

 

7-فى عام 1921  تم اكتشاف الأنسولين لمرضى السكر تم تجربته على الكلاب والسمك.

 

8-فى عام 1928  تم اكتشاف دورة حياة التيفود فى الخنزير والفأر.

 

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9-فى عام 1929 تم التعرف على تأثير الفيتامينات على نمو أنواع من الأعصاب فى الفراخ.

 

10-فى عام 1932  تم التعرف على وظيفة الأطراف العصبية، فى القطط والكلاب، واكتشاف حقن RH فى القرود.

 

11-فى عام 1943  تم اكتشاف فيتامين K المسئول عن التجلط فى الفئران والفراخ.

 

12-فى عام 1954  تم اكتشاف لقاح شلل الأطفال فى الفئران الصغيرة والقرود.

 

13-فى عام 1956  أول عملية قلب مفتوح ووضع جهاز لتنظيم ضربات القلب تم إجرائها على الكلاب.

 

14-فى عام 1963  تم إجراء عملية ضبط الكوليسترول فى الدم فى الفئران.

 

15-فى عام 1975  تم اكتشاف وجود تفاعل بين الفيروسات المسببة للأورام والمواد الوراثية فى الجسم فى القرود والخيل والفراخ والفئران.

 

16-فى عام 1982  تم علاج مرض الجزام فى حيوان المدرع. 

 

17-فى عام 1990  تم نقل الأعضاء، وتم ذلك فى الكلاب والأغنام والأبقار والخنازير.

 

18-فى عام 1997  تم اكتشاف سبب جنون البقر فى الهامستر والفأر. 

 

19-فى عام 2002  تم اكتشاف آلية موت الخلايا فى الديدان.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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