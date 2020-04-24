شكرا لقرائتكم خبر عن 19 إنجازا حققهم الإنسان بسبب التجارب على الحيوان على مدار التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم، الجمعة 24 أبريل 2020، باليوم العالمى لحيوانات المعامل، رقم 41، حيث بدأ الاحتفال به فى 24 أبريل عام 1979، وعلى مدار التاريخ حقق الإنسان العديد من الانجازات من خلال التجارب على الحيوانات.

ويرصد ”الخليج 365”، فى هذا التقرير، أهم الإنجازات التى حققتها التجارب على حيوانات المعامل،:

1-فى عام 1796 تم تطوير لقاح الجديرى المائى، حيث تم تجريبه على البقر.

2-فى عام 1881 تم تطوير لقاح الحمى الفحمية القاتلة على الأغنام.

3-فى عام 1885 لقاح السعار تم تطويره على الكلاب والأرانب.

4-فى عام 1902 تم اكتشاف دورة حياة الملاريا فى الحمام .

5-فى عام 1905 تم اكتشاف طريقة الإصابة بالمرض فى الأبقار والأغنام.

6-فى عام 1919 تم التوصل إلى آليات عمل جهاز المناعة فى الخيل والأرانب

7-فى عام 1921 تم اكتشاف الأنسولين لمرضى السكر تم تجربته على الكلاب والسمك.

8-فى عام 1928 تم اكتشاف دورة حياة التيفود فى الخنزير والفأر.

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9-فى عام 1929 تم التعرف على تأثير الفيتامينات على نمو أنواع من الأعصاب فى الفراخ.

10-فى عام 1932 تم التعرف على وظيفة الأطراف العصبية، فى القطط والكلاب، واكتشاف حقن RH فى القرود.

11-فى عام 1943 تم اكتشاف فيتامين K المسئول عن التجلط فى الفئران والفراخ.

12-فى عام 1954 تم اكتشاف لقاح شلل الأطفال فى الفئران الصغيرة والقرود.

13-فى عام 1956 أول عملية قلب مفتوح ووضع جهاز لتنظيم ضربات القلب تم إجرائها على الكلاب.

14-فى عام 1963 تم إجراء عملية ضبط الكوليسترول فى الدم فى الفئران.

15-فى عام 1975 تم اكتشاف وجود تفاعل بين الفيروسات المسببة للأورام والمواد الوراثية فى الجسم فى القرود والخيل والفراخ والفئران.

16-فى عام 1982 تم علاج مرض الجزام فى حيوان المدرع.

17-فى عام 1990 تم نقل الأعضاء، وتم ذلك فى الكلاب والأغنام والأبقار والخنازير.

18-فى عام 1997 تم اكتشاف سبب جنون البقر فى الهامستر والفأر.

19-فى عام 2002 تم اكتشاف آلية موت الخلايا فى الديدان.