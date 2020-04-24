شكرا لقرائتكم خبر عن إسراء اللواح توجه رسالة مؤثرة لوالدها شهيد "الجيش الأبيض" أول يوم رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت إسراء ابنة الدكتور الشهيد أحمد عبده اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، والذى توفي نهاية مارس الماضى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 57 عامًا، رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل فى أول يوم رمضان، بدونه لأول مرة.

وقالت إسراء اللواح، فى تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "أول رمضان بدونك يا أبى شعور موجع ومألم أن رمضان بدونك يا أغلى الناس إلى قلبى، بدون رائحته وملامحه وصوته ودعواته لينا، كنت تنتظر معنا بشوق قرب ليالي رمضان، والآن تنتظر منا أبسط الدعوات يا الله إني ذقت مرارة الفقد في أحب خلقك لقلبي فعوضنى حلاوة اللقاء به في جنتك وارحمه بقدر شوقي لوجوده بينا ولكن رمضانك أحلى فى الجنة ونعيمها إن شاء الله".

وقالت إسراء اللواح، إن نتيجة التحليل المعملية الخاصة بها والتى تم سحبها للمرة التاسعة داخل مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، ظهرت سلبية وجود فيروس كورونا، للمرة الأولي منذ إصابتها بالفيروس.

أضافت إسراء اللواح، فى تصريحات، خاصة لـ ”الخليج 365”، أن 9 تحاليل تم إجرائهم لها داخل الحجر الصحى بالإسماعيلية، أظهر نتيجة التحليل الخاصة بـ 8 عينات إيجابية كورونا لديها، إلا أن أخر عينة التحليل التاسعة ظهرت سلبية إيجابتها بالفيروس، مشيرة إلى أنه من المفترض سحب عينة منها خلال الساعات المقبلة وتحليلها وفى حالة سلبية نتيجة التحاليل سوف تخرج نهائيًا من الحجر الصحى بالإسماعيلية إلى منزلها فى بورسعيد.

وجاءت سلبية نتيجة التحاليل الخاصة بإسراء اللواح للمرة الأولى منذ دخولها الحجر الصحى فى الإسماعيلية منذ 26 يومًا، أى قبل وفاة والدها بيوم.

وأكدت أبنة الدكتور أحمد اللواح، أن والدتها أمل محمد عرفة، خرجت من الحجر الصحى يوم الإثنين الماضى، بعد أن تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية، وكانت تجلس فى غرفة واحدة معها، وبعد خروج والدتها ما زالت إسراء تجلس بمفردها.

من ناحية أخرى قالت أمل محمد عرفة، زوجة الدكتور أحمد اللواح، أنها الحمد لله خرجت بالسلامة من مستشفى الحجر الصحى بالإسماعيلية، الإثنين، الماضى، وقررت عزل نفسها لمدة 15 يوم داخل المنزل بمفردها، بناء على نصيحة الأطباء بمستشفى الحجر الصحى بأبو خليفة، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من مشاهدة نجلها محمد 13 عامًا، بسبب قرار وضعها فى العزل بالمنزل، بينما شاهدته فقط من بلكونة المنزل، وهو يقيم منذ وفاة الدكتور اللواح عند عمه ببورسعيد.

وكشفت ابنة اللواح تفاصيل مرحلة العلاج داخل مستشفى الحجر الصجى بالإسماعيلية لها، فالبداية كانت بدخول إسراء الحجر الصحى فى مستشفى أبو خليفة فى 29 من مارس الماضى، بعد ظهور أعراض الإصابة بكورونا عليها وظهور نتيجة التحليل الخاصة بها بإيجابية فيروس كوورنا، بعد يوم من دخول أبيها المستشفى، ثم توفى والدها فى اليوم التالى لدخولها الحجر الصحى، ثم دخلت والدتها الحجر الصحى عقب وفاة زوجها بيوم بعد ظهور إيجابية نتيجة التحليل الخاصة بها، لتمكث الأم والابنة فى الغرفة رقم 201 فى الدور الثانى لمستشفى أبو خليفة من أجل الخضوع للعلاج من فيروس كورونا، وتم سحب 8 عينات تحليل لفيروس كورنا خلال فترة وجودهم داخل الحجر الصحى، وظهرت 6 عينات للتحليل الخاصة بوالدتها إيجابية، بينما ظهرت نتيجة التحليل السابعة والثامنة سلبية كورونا للأم وخرج، بينما ظهرت نتيجة التحليل الخاصة لها فى 8 مرات إيجابية بينما كانت نتيجة التحليل التاسعة لها سلبية.

وتتكون أسرة الدكتور اللواح من الزوجة أمل والابنة إسراء والابن محمد 13 سنة، ولم يُصب بكورونا تم عزله لمدة 14 يومًا فى منزله.

وداخل الغرفة المنعزلة والإجراءات وقائية المشددة التى ينفذها الطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة تتواجد إسراء أحمد اللواح ابنة الطبيب الشهيد، تقضى وقتها ما بين القراءة والحصول على جرعات علاجية مكثفة، تقول إسراء إن أعراض مرض فيروس كورونا زال منها، والحمد لله ظهرت نتيجة التحليل الأخيرة سلبية، ومن المقرر مغادرتها الحجر الصحى بالإسماعيلية خلال ساعات فى حالة ظهور نتيجة التحليل التى من المقرر لأن يتم سحبها منها خلال ساعات إلى سلبية.

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الدكتور أحمد اللواح

زوجة الدكتور اللواح

أسراء أحمد اللواح

أسرة الدكتور أحمد اللواح