شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 14متعافيا من كورونا تلقوا العلاج بمستشفى أبو خليفة للحجر الصحى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، إن المستشفى سجل 14 حالة خروج جديدة، بينها 3 حالات خروج نهائى بعد ثماثلهم للشفاء، وتحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، بينما تم تحويل 11 حالة بعد شفائها إلى فندق، بعد تماثلهم للشفاء، واستقرار حالتهم، ومن المقرر خروجهم نهائيا من الفندق إلى منازلهم بعد ساعات عقب الاطمئنان عليهم تمامًا، لتصل أعداد حالات الشفاء والتعافى التام إلى 86 حالة حتى الآن من الحجر الصحى بالإسماعيلي، ليصل إجمالى الحالات التى تم تحويلها من الحجر الصحى بالإسماعيلية إلى 47 حالة، كما يصل إجمالى الحالات التى خرجت من الحجر الصحى بالإسماعيلية حتى الآن 133 حالة.

وأضاف نائب مدير مستشفي أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، أن الحالات التى يتم تحويلها إلى المدن الجامعية أو الفنادق ممن تلقوا العلاج واختفت أعراض فيروس كورونا المستجد عليهم، واستقرت حالتهم للمدن الجامعية بعد تجهيزها وتوفير رعاية طبية بها في كل محافظة، للبقاء بها فترة لحين التأكد من شفائهم التام، وسحب عينة تحاليل جديدة لهم للتأكد من تحويل نتائج التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار تخصيص مستشفى أبو خليفة ليكون مقرًا للحجز الصحى، فى حالة الاشتباه بإصابة أى شخص بفيروس كورونا، نظرًا لكفائته وتجهيزه على مستوى عالي، نظرًا لحداثة افتتاح المستشفى، حيث يعد أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيليها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 130 سريرًا، منها 16 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.

وتشمل المستشفى قسم استقبال وطوارئ على مستوى هائل للخدمات، بجانب وحدة الأشعة المقطعية وجهازين أشعة عادية، و3 أجهزة سونار، وجهاز أكيو، و4 معامل هزة بأحدث التجهيزات، وبنك دم تخزيني، وقسم العيادات ويحتوي على 5 غرف للكشف وغرفة لأخذ العينات و3 غرف للعلاج الطبيعي، وصيدلة، وأخرى للأشعة السينية، وقسم العمليات ويحتوى على 3 غرف عمليات و6 أسرة إفاقة وتحضير، وقسم المعامل ويحتوي على 3 معامل للكيمياء والهيماتولوجي والبكتريولوجي، وقسم الأشعة وبه 2 أشعة سينية وواحدة مقطعية ودوبلر بالإضافة إلى قسمين واحد للخدمات المساندة وآخر سكن للأطباء، والمستشفى مقام على مساحة 5 أفدنة.

كما يخدم مستشفى أبو خليفة عدد من المحافظات، وهى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء، ويقدم الخدمة مجانًا كمستشفى طوارئ، كما يخدم قطاع محور قناة السويس إلى جانب كونه أحدث نقله كبيرة في الخدمة الصحية ويخفف الضغط الكبير على المستشفيات العامة وفي مقدمتها مستشفى الإسماعيلية العام.

وتم تطوير مستشفى أبو خليفة بتكلفة قدرها 273 مليون جنيه، وكانت تأتي ضمن المشروعات المتعثرة، وتم استلام المستشفى عام 2002، وتم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها مؤخرًا، وتم تشغيلها بكامل قوتها لتكون إحدى الصروح الطبية، كما تعد صرح طبي يتفق مع توجه الدولة لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وتم تشغيل المستشفى بالشراكة مع جامعتي عين شمس، وقناة السويس، وتم توفير التخصصات الجراحية المطلوبة لاستقبال كافة الحوادث، وتوفير كافة الأجهزة الطبية والآلات الجراحية الحديثة، لتوفير كافة الرعاية الصحية للمواطنين، ووفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

Advertisements