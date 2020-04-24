القوى العاملة: ورثة مصري يحصلون على 657 ألف جنيه مستحقات عمله بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في متابعة مستحقات ورثة العامل المصري المتوفي "م .ع. أ"، والذى كان يعمل بشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وبلغت 156 ألفا و637 ريالًا سعوديًا، ما يوزاي 657 ألفًا و875 جنيهًا مصريًا.

وكلف الوزير، بحسب بيان اليوم، مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات ورثة العامل المصري المتوفي المذكورة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وقال المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، إن المكتب تواصل مع المسئولين بشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وأفادوا بأن مستحقات الورثة تتضمن 316 ألفا و637 ريالًا سعوديًا، فضلًا عن 125 ألف ريال قيمة وثيقة تأمين على الحياة ليصبح إجمالي المبلغ 156 ألفا و637 ريالا.

وأوضح رجائي، أنه تم إيداعه بحساب مستحقات ورثة العاملين المصريين المتوفين بالسعودية التابع للسفارة المصرية بالرياض لحين استلامه من الورثة الذين تم الاتصال بهم للتوجه إلى البنك لتقديم إعلام الوراثة واستلام المستحقات.