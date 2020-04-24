أخبار مصر | مستشفى العزل الصحي بالقلبيوبية تحتفل بشهر رمضان (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مستشفى العزل الصحي بالقلبيوبية تحتفل بشهر رمضان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت مستشفى العزل الصحي، في قها بمحافظة القليوبية، الخميس، بإقبال شهر رمضان المعظم، في محاولة منها للتخفيف على المرضى.

ونشرت الصفحة الرسمية لمستشفى العزل الصحي في قها، بمحافظة القليوبية، يوم الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه احتفال الطاقم الطبي بالمستشفى، بقدوم شهر رمضان الكريم، عن طريق تعليق زينة رمضان في طرقات المستشفى، لتضيف روحا من البهجة.

وقالت الدكتور سعاد حتاتة، مدير الفريق الطبي بمستشفى العزل، إن إدارة المستشفى والعاملين، حرصت المستشفى على اظهار بعض الأجواء الرمضانية، وذلك إدخال روح البهجة على المرضى وخاصة الأطفال، حيث تبرعت إحدى الطبيبات بالمستشفى بشراء وتوزيع الفوانيس عليهم للتخفيف عنهم الالام وحرمانهم من أجواء رمضان وتواجدهم وسط العائلة.

من جانبه أضاف أحد أعضاء فريق العمل، أنه وزملائه أنهم يحرصوا على ممارسة المرضى الأجواء الرمضانية، وأن الجميع داخل المستشفى أسرة واحدة من أطباء وتمريض ومرضى وعمال.

يذكر أن مستشفى قها للحجر الصحي، أعلنت اليوم الخميس، خروج 7 حالات من المتعافين من فيروس كورونا المستجد بالمستشفى، ليصل عدد المتعافين إلى 86 حالة.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى يوم الخميس.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافين.

تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا

وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.