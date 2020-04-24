شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد تماشيًا مع موعد الحظر الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة النقل إجراء التعديل لتشغيل قطارات المترو والسكة الحديد بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً وذلك بدءا من الجمعة اول شهر رمضان المبارك.

وقامت هيئة السكك الحديدية بتشغيل 8 قطارات إضافية على خط الإسكندرية أبوقير، وقطار إضافي برقم ١٩٢٢ الإسكندرية طنطا، وامتداد قطار على الوجه البحري رقم ١٩٢١ من القاهرة إلى الإسكندرية، وامتداد قطارين ١١٤٣/١١٤٦ على الوجه القبلي من بني سويف إلى مغاغة والعكس.

كما تم تعديل مواعيد ٨ قطارات على الوجهين القبلي والبحري لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب، وبما يساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين خلال شهر رمضان المعظم بسلامة وامان، ليصل إجمالي عدد القطارات الشغالة على كافة خطوط الهيئة ٧١٦ قطار.

كانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق قد أعلنت عن جدول مواعيد اخر قطارات الخطوط الثلاثة لمترو الانفاق خلال أيام الحظر بعد صدور التعليمات الجديدة وذلك ابتداءا من اليوم الجمعة.

وقررت ان يكون قيام اخر قطار بالخط الاول من حلوان الساعه ٨:١٥ مساءا، ومن المرج ٨:٣٠، وبالنسبة للخط الثاني تقرر أن قيام اخر قطار من شبرا الخيمة أو المنيب الساعه ٨:٣٥ مساء، وبالنسبة للخط الثالث تقرر أن يكون أخر قطار من العتبة الساعه ٨:٤٥ ومن نادي الشمس ٨:١٥ مساءا.

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