شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 7 رحلات لإعادة المصريين العالقين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، ٧ رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج، وإخضاع جميع الركاب على جميع الرحلات للحجر الصحي بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسى علم لمدة ١٤ يوما، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجهزت وزارة الصحة عدة فرق طبية مدربة لمتابعة الحالة الصحية للمصريين العائدين وذلك في المطار والفندق المخصص للحجر الصحي لهم بمدينة مرسى علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة الإقامة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل، حيث يتم نقل العائدين لمقر إقامتهم بالحجر الصحي بأحد فنادق بمرسى علم.

وتشمل التعليمات الخاصة بالإقامة تسكين كل فرد في غرفة منفردة، وعدم السماح بالخروج من الغرفة طول مدة الحجر إلا نصف ساعة كل يوم للتمشية ومنع النزول للشاطئ أو حمام السباحة والقيام بتنظيف الغرفة بشكل شخصي وعدم التعامل مع طاقم الخدمة إلا من خلال ترابيزة أمام باب الغرفة يتم وضع الطعام عليها مع تناول ثلاث وجبات يوميا والإقامة مجانا وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأنهت الأجهزة الأمنية والصحية بالبحر الأحمر استعداداتهما لاستقبال عدد من رحلات الطيران التي تقل عددا من المصريين العائدين من الخارج لمطار مرسى علم الدولي ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وفور إنهاء وصولهم سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم للتأكد من خلوهم من الفيروس وإخضاعهم للحجر الصحي بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسى علم في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على إعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والسياحة.