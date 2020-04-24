شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة و«سيلفي» للطاقم الطبي بـ«عزل قها» عقب انتهاء فترة عملهم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط فرحة عارمة، وتلويح بعلامات النصر، والتقاط الصور التذكارية و«السيلفي».. ودع الطاقم الطبي لمستشفى قها للحجر الصحي والمكون من 80 طبيب وتمريض وإدارة وعمال مقر عملهم دون أي إصابات بفيروس كورونا، عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بهم، حيث تم إخلاء الطاقم الحالي بالمستشفى، بعد أداء مهمته على مدار 14 يوما متصله، ليتسلم العمل طاقم جديد اعتبارا من اليوم ولمدة 14 يوما.

كانت مستشفى قها للحجر الصحي احتفلت بارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 86 شخصًا بعد خروج 9 من المتعافين اليوم، وهم صلاح عبدالله على وبدوي عواد بدوي واسامة مصطفي حسن واحمد سميح بشار ومصطفي محمد جبريل وعزة محمد ابراهيم وزينب عبدالسلام ومحمد عبدالغني ومروة طلعت.

وحرص طاقم التمريض على توديع المتعافون متمنين لهم كامل الشفاء.

من جانبه، أكد الدكتور يحي زكريا، رئيس قسم العناية المركزة بالمستشفى وأحد أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى، أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع إلى 86 حالة بعد خروج حالة جديدة اليوم من إجمالي 111حالة استقبلها المستشفى، توفي منهم 3.

الطاقم الطبي لمستشفى قها للحجر الصحي ينهي فترة عمله

الطاقم الطبي لمستشفى قها للحجر الصحي ينهي فترة عمله

الطاقم الطبي لمستشفى قها للحجر الصحي ينهي فترة عمله