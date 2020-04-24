- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة و«سيلفي» للطاقم الطبي بـ«عزل قها» عقب انتهاء فترة عملهم (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وسط فرحة عارمة، وتلويح بعلامات النصر، والتقاط الصور التذكارية و«السيلفي».. ودع الطاقم الطبي لمستشفى قها للحجر الصحي والمكون من 80 طبيب وتمريض وإدارة وعمال مقر عملهم دون أي إصابات بفيروس كورونا، عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بهم، حيث تم إخلاء الطاقم الحالي بالمستشفى، بعد أداء مهمته على مدار 14 يوما متصله، ليتسلم العمل طاقم جديد اعتبارا من اليوم ولمدة 14 يوما.
كانت مستشفى قها للحجر الصحي احتفلت بارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 86 شخصًا بعد خروج 9 من المتعافين اليوم، وهم صلاح عبدالله على وبدوي عواد بدوي واسامة مصطفي حسن واحمد سميح بشار ومصطفي محمد جبريل وعزة محمد ابراهيم وزينب عبدالسلام ومحمد عبدالغني ومروة طلعت.
وحرص طاقم التمريض على توديع المتعافون متمنين لهم كامل الشفاء.
من جانبه، أكد الدكتور يحي زكريا، رئيس قسم العناية المركزة بالمستشفى وأحد أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى، أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع إلى 86 حالة بعد خروج حالة جديدة اليوم من إجمالي 111حالة استقبلها المستشفى، توفي منهم 3.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
3,891
-
تعافي
1,004
-
وفيات
287
كانت هذه تفاصيل خبر فرحة و«سيلفي» للطاقم الطبي بـ«عزل قها» عقب انتهاء فترة عملهم (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.