شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة وتطبيق نظام القدرات للقبول بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد بشأن إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وتطبيق نظام القدرات للقبول بالجامعات.

وأشار المركز الإعلامي- في تقرير توضيح الحقائق الصادر الجمعة- إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء امتحانات الثانوية العامة، وأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً، حيث من المقرر أن تبدأ في 7 يونيو وتستمر حتى 5 يوليو 2020، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

ونوهت بأن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب تشمل تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًا، وكذلك الإعلان عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس، والذي سيكون يوم 12 مايو المقبل مع اتخاذ التدابير الوقائية أثناء تسليم البطاقات، كما سيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://moe.gov.eg) في نفس اليوم.

كما تم تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).

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