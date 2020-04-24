شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: تنمية سيناء محور رئيسي في برنامج الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن تنمية سيناء تعد محوراً رئيسياً في برنامج الحكومة المصرية، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة تجاه سيناء وتحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً لوادى النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إلى أرض الفيروز.

وقال «شعراوى»، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن جهود الدولة انطلقت من خلال الوزارات والهيئات المختلفة في معركة تنمية سيناء ومن بينها وزارة التنمية المحلية، حيث تقوم الدولة بجهود حثيثة ومتواصلة في تنمية وتعمير سيناء في ظل متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية، وتوفير التمويل والمتابعة اللازمة لمشروعات الخطة الاستثمارية التي تتم على أرض محافظتى شمال وجنوب سيناء وكذا التعاون مع جهات الدولة المختلفة في تنفيذ المشروعات القومية التي تجري حالياً.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة وحماية الأمن القومى المصري وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية ليستفيد منها مواطنى سيناء، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع مع جهات الدولة الأخرى تنفيذ عدداً من المشروعات القومية خلال العامين الماضيين على أرض المحافظتين بإجمالي استثمارات بلغت نحو 7 مليار جنيه بمحافظة شمال سيناء، و18 مليار جنيه بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح أن من بين تلك المشروعات بشمال سيناء إنشاء 11 تجمعا زراعيا تنمويا سكنيا متكامل، ومدينة رفح الجديدة، ومشروع إسكان المساعيد بمدينة العريش، وإنشاء محطة تحلية بمدينة العريش الصناعي للرخام بالجفجافة بمحافظة شمال سيناء، وفي جنوب سيناء، إنشاء مركز خدمات للمستثمرين بهدف إتاحة وتطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في سيناء، وإنشاء 7 تجمعات زراعية تنموية سكنية متكاملة لزيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ البنية التحتية لـ600 قطعة أرض بمنطقة الروسيات.

وتابع أن مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء للعام المالي الحالي 2019/2020 بلغت نحو 288 مليون جنيه، مقسمة على الطرق، حيث تم اعتماد 83 مليون جنيه لرصف الطرق التي تربط التجمعات والمدن بالطرق الرئيسية لسرعة تنقل المواطنين لمقار عملهم ولتسهيل التبادل التجارى وخدمة وتحسين منظومة الطرق بين المدن والتجمعات المختلفة، كما تم اعتماد 15 مليون جنيه لتنفيذ مشروع رصف المطار بمدينة سانت كاترين بطول 4.5 كيلو متر، وجاري تنفيذ رصف حوالى 31 طريق داخلى بطول 36 كيلو متر.

وقال الوزير إنه تم اعتماد 74 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء، و44 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة والحفاظ على المظهر الجمالى للمحافظة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، و31 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور ومبلغ 60 مليون جنيه لبرامج تدعيم الوحدات المحلية.

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وفيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء خلال العام المالى 2019/2020، أوضح الوزير أنها بلغت 261 مليون جنيه، حيث تم تخصيص 63 مليون جنيه لمشروعات الطرق التي تربط التجمعات والمدن بالطرق الرئيسية لتسهيل تنقل المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 57 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء، و25 مليون جنيه لمشروعات برامج تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، و99 مليون جنيه لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية، و15 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور.