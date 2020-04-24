شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة توجه بالتخلص الآمن من مخلفات منطقة الزرايب جراء السيول الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع للوزارة بغلق الخلية المخصصة بمدفن ١٥ مايو للتخلص الآمن من آثار ما تعرضت له منطقة الزرايب بمدينة ١٥ مايو جراء التقلبات الجوية والسيول التي تعرضت لها البلاد، مارس الماضي، سواء مخلفات وحيوانات نافقة.

وأكدت وزيرة البيئة على سرعة اتخاذ إجراءات الغلق بإضافة كمية من الجير الحي على الخلية، ثم تغطيتها بالأتربة والدك الكامل لها بالمعدات، مع عدم دخول أي مخلفات بها مرة أخرى.

كانت «فؤاد» قد وجهت بتخصيص خلية للتخلص الآمن من آثار ما تعرضت له منطقة الزرايب بمدينة ١٥ مايو جراء التقلبات الجوية والسيول التي تعرضت لها البلاد، مارس الماضي، سواء مخلفات وحيوانات نافقة، واقترحت تحويل هذا النشاط الذي يتم داخل منطقة الزرايب إلى نشاط مرخص، وتطوير طريقة ممارسة هؤلاء المواطنين لمهنة متعهد جمع وفرز القمامة، وإدخالهم ضمن المنظومة الخاصة بفرز المخلفات، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمناقشة الحلول والبدائل المقترحة، للتعامل مع مشكلة منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو بعد تعرضها للسيول.