شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحسم طريقة أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ«ثانية ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما أثير ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من منشورات بشأن عقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي.

وأشار المركز الإعلامي- في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الجمعة، إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة لعقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي، وأنهم مدربون بالفعل على طريقة الامتحانات الإلكترونية عبر «التابلت» وأسلوب الكتاب المفتوح منذ العام الماضي، مُوضحا أنه سيتم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي إلكترونيًا، خلال الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الثاني الثانوي، رابطًا إلكترونيًا لتأكيد صحة بياناتهم وطلب إنشاء أكواد الاختبارات الإلكترونية على موقعها الرسمي، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالي وتأكيد صحة البيانات الخاصة بهم للتمكن من إجراء الاختبارات https://thaneduone.emis.gov.eg/examconfirm/.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب وأولياء الأمور، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).