شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: المخزون الاستراتيجي آمن ويكفي احتياجات المواطنين خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجود أي نقص في السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع حلول شهر رمضان، مُؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع الغذائية بأي محافظة من محافظات الجمهورية سواء بالأسواق أو المجمعات الاستهلاكية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي.

وأكدت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي لها آمن ويكفي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان ولعدة أشهر قادمة، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق بكافة أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي تاجر يتعمد إخفاء السلع الغذائية من الأسواق بهدف تحقيق أرباح مضاعفة.

وفي إطار الاستعداد لشهر رمضان الكريم، فقد تم بدء عمل منافذ «أهلاً رمضان» في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، اعتباراً من الجمعة الموافق 10 أبريل 2020 حتى 10 مايو 2020 ولمدة شهر، وذلك من خلال 1800 منفذ على مستوى الجمهورية بتخفيضات تتعدى 20% وتصل في بعض المنتجات إلى30% بما يضمن توفير السلع ذات الجودة العالية والأسعار المُخفضة للمواطنين.