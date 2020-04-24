شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثالثة.. من الأطفال لضباط الشرطة .. شكرا لكم .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثنا في الحلقات السابقة عن دور الأطباء أفراد الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا المستجد باعتبارهم خط الدفاع الأول وكذلك دور الجيش في توفير سبل الحماية والرعاية من خلال التعاون مع القطاع المدني لتوفير كافه المستلزمات الطبية
وفي الحلقة الثالثة والأخيرة نستعرض دور ضباط الشرطة أيضا في تطبيق القانون، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وكذلك حمايتهم من عمليات الاستغلال وجشع التجار
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