شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى يستعرض ماضى التعليم من 100عام: أساسيات الترجمة كانت تدرس بالابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بما كان يفعله جده معه وقت أن كان يدرس بالمرحلة الابتدائية، للتأكيد على أن هناك فارق شاسع بين طلاب الوقت الراهن، بحاجة إلى أن يستعيدوا أجيال العظماء.

وأكد الوزير على صفحته الشخصية، عن ماضي التعليم المصري وما وصلنا إليه في الوقت المعاصر، قائلا: تخيلوا أنه من أكثر من 100 سنة كانت أساسيات ⁧‫الترجمة تُدرّس في المرحلة الابتدائية فى مصر "

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ونشر الوزير أنظروا غلاف كتاب الترجمة الابتدائية لتلاميذ المدارس المصرية في الصف الرائع الابتدائي لعام ١٩١٩، وطالب بأن يتخيل الناس الفارق الشاسع بين التعليم في الماضي والحاضر.

واستشهد شوقى قائلا: أتذكر أن جدي، رحمه الله، كان يطالبني بقراءة كتب دار المعارف المصرية والمقامات الحريرية لبديع الزمان الهمزاني وسني لم يتعدي الثامنة، ويشكو جيل هذه الأيام ممن يصعب عليهم كتابة بحث من 3 ورقات ولا أعتقد أنه بإمكانهم قراءة هذا الكتاب وفهمه"، داعيا أولياء الأمور لمساعدة الوزارة للنهوض بالتعليم واستعادة أجيال العظماء.