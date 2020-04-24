شكرا لقرائتكم خبر عن 89% من قراء الخليج 365 يؤيدون تغليظ عقوبة التحريض على الفجور عبر السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 89 % من قراء الخليج 365 المشاركون في استطلاع بشأن تغليظ عقوبة جريمة التحريض على الفجور والفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المقترح، بالأغلبية المشاركون في الاستطلاع

وأجرى اليوم لسابع استطلاعا لقرائه سألهم فيه عن رأيهم في تغليظ عقوبة الجرائم المتعلقة بالتحريض على الفسق والفجور بمواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت النتيجة تأييد بالأغلبية.

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كانت الأيام الماضية شهدت واقعة الطالبة حنين حسام، التي دخلت السجن قبل يومين، كحبس احتياطي في قضية تحريض على الفسق عبر فيس بوك.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمة حنين حسام عبد القادر صاحبة فيديوهات التيك توك، عن توجيه لها تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها فى أشخاص طبيعيين وهن فتيات استخدمتهن فى أعمال منافية لقيم المجتمع المصرى، بإنشاء حسابات على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي وإدارتها.

ووجهت لها النيابة خلال التحقيقات، اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصرى، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية، وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجنى عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.