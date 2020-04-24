شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تراخيص السيارات الجديدة الأحد.. وإمكانية تجديد الترخيص من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة "زيرو"، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين، وعلى راغبى الترخيص مراعاة إرتداء الكمامة الواقية حال ترددهم على منافذ تقديم الخدمة، والالتزام بالتعليمات الوقائية الموضحة داخل الوحدة.

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ويمكن لمالكى مركبات الملاكى المرخصة، والتى سعتها اللترية أقل من "2030 سى سى"، وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولا يوجد عليها حظر، تجديد الترخيص واستلام الرخصة بمحل الإقامة أو لعنوان توصيل من خلال منافذ "فورى" وبوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت.

ومن المقرر الإعلان تباعاً عن فتح إجراءات تجديد الترخيص لباقى السيارات بالوحدات بشكل مرحلى وفقاً لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.