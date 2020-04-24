شكرا لقرائتكم خبر عن اسكندرانية يطوفون بمجسم للكعبة.. ومغردون: العمرة السنة دى فى إسكندرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسكندرية ، تصدر اسم المحافظة الساحلية تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد انتشار مقطع فيديو لمسيرة نظمها المواطنون فى الإسكندرية مع بداية أول يوم بشهر رمضان الكريم، واللافت هنا أن المواطنون طافوا فى شوارع الإسكندرية حاملين مجسما للكعبة المشرفة، ورددوا هتافات "الله أكبر"، و"مفيش كورونا".

مقاطع الفيديو المتداولة لمسيرة الكعبة فى شوارع الإسكندرية، أثارت سخرية شديدة تجاه الإسكندرانية من قبل المغردين على تويتر، فكتب أحدهم، "الحكومة: نراهن على وعى الشعب.. الاسكندرانية: لبيك اللهم لبيك"، ونشر محمد الحلبى، صورة لأحد أفلام طلعت زكريا وهو يتحدث فى الهاتف، وكتب فى إشارة لمحادثته مع شخص آخر على الهاتف، "أنت ايه اللى وداك السعودية.. ليرد: احنا هنا بنعمل عمرة فى اسكندرية".

ونشر محمد على، صورة من مشهد لفيلم للنجم عادل إمام، وكتب فى تعليقه عليها: "خليك واعى ومتبقاش فلاح.. يا جدع خليك واعى وتعالى اعمل عمرة فى اسكندرية"، كما نشر محمد صبرى، مقطع الفيديو، وقال "جماعة الـ abuse اللى أهل إسكندرية استخدموه ضد الشراقوه والفلاحين سنين طويلة انتهى فى شهر حبس"، كذلك شاركت شيما، وقالت "اسكندرية من ساعتين كدة عملوا مسيرة بمجسم للكعبة وبيهتفوا وبيقولوا مفيش كورونا".

كما نشرت نشوى السيسى، مقطع فيديو لمسيرة الكعبة فى الإسكندرية، وكتبت فى تعليقها: "الاسكندرانيه عاملين موسم حج ع الضيق"، وقال إبراهيم محمد "أنا زيى زيك بالظبط نمت ساعتين صحيت لاقيتهم بيعملوا عُمرة فى سيدى بشر"، وأضاف آخر "أهالى اسكندرية فى محرم بيك جايبين مجسم على شكل الكعبة وبيحتفلوا بأداء فريضة العمرة.. وفى ناس منزله براءة ذمة ومصوريين نفسهم فى البيت".

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كما شارك مجدى نصر، على الهاشتاج، وقال "يا قوم اسكندريه كده غلط.. الطواف حول الكعبة، مش وانتوا شايلينها وتطوفوا بها"، وأضاف زياد، فى تغريده ساخرة، "الإحرام من نص الصحراوى يا جماعة بعد الرست هاوس"، وقالت ديانا، فى تعليق على صورة للفنان طلعت زكريا، "ايه ده فيه إيه !!!.. نازل أعمل عمره مع صحابى فى سيدى بشر يا حجه".











































