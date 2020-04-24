شكرا لقرائتكم خبر عن هنفطر إيه النهاردة ؟ .. فراخ مشوية وسلطة جرجير بالتفاح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتي شهر رمضان الكريم هذا العام وسط ظروف و أجواء مختلفة عن كل عام بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد و الذى بسبب اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات الاحترازية تتمثل في حظر التجوال بداية من الساعة التاسعة مساء و حتى السادسة من صباح اليوم التالى .

ووسط هذه الظروف يقدم الخليج 365 بشكل يومى مجموعة من حلقات الطبخ لمساعدة الأمهات وربات البيوت على اعداد الفطار بصورة سهلة وسريعة وشهية في نفس الوقت .

وأولى هذه الحلقات عن طريقة عمل الفراخ المشوية وسلطة الجرجير بالتفاح

Advertisements

لمعرفة المقادير والوصف شاهد الفيديو التالى