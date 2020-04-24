شكرا لقرائتكم خبر عن هنفطر إيه النهاردة ؟ .. فراخ مشوية وسلطة جرجير بالتفاح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتي شهر رمضان الكريم هذا العام وسط ظروف و أجواء مختلفة عن كل عام بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد و الذى بسبب اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات الاحترازية تتمثل في حظر التجوال بداية من الساعة التاسعة مساء و حتى السادسة من صباح اليوم التالى .
ووسط هذه الظروف يقدم الخليج 365 بشكل يومى مجموعة من حلقات الطبخ لمساعدة الأمهات وربات البيوت على اعداد الفطار بصورة سهلة وسريعة وشهية في نفس الوقت .
وأولى هذه الحلقات عن طريقة عمل الفراخ المشوية وسلطة الجرجير بالتفاح
لمعرفة المقادير والوصف شاهد الفيديو التالى
كانت هذه تفاصيل خبر هنفطر إيه النهاردة ؟ .. فراخ مشوية وسلطة جرجير بالتفاح.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.