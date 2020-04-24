شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنفى توريد لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى للمطاعم والمحال الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توريد لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى للمطاعم والمحال الغذائية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوريد لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى للمطاعم والمحال الغذائية.

وأوضحت أن جميع اللحوم المتداولة بالسوق المحلى آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، مُشددةً على أن جميع التوريدات الغذائية بالمطاعم يتم فحصها وتحليل عينات منها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك إجراء عمليات رقابة ومتابعة دورية على كافة المحال ومخازن ثلاجات اللحوم بالأسواق للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.

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وفى إطار الحرص على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحى والآمن، يتم شن حملات رقابة دورية من مختلف الجهات المعنية والخدمات البيطرية بالوزارة على كافة المطاعم للتأكد من مدى التزامها بقواعد الأمن الغذائي والصحي، وقد أسفرت تلك الحملات عن عمل 380 محضراً، وسحب 10 آلاف عينة فحص بهدف التأكد من سلامة الكميات المعروضة بمحال ومخازن ثلاجات اللحوم بالأسواق، وداخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة لمنع طرح أى لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية.