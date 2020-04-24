شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة ترد على شائعة وجود عجز بالأدوية فى مستشفيات العزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز بالأدوية بمستشفيات العزل الصحى، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أى عجز بالأدوية بأى مستشفى من مستشفيات العزل الصحى، مُشددةً على جاهزية كل مستشفيات العزل بشكل كامل من حيث توافر جميع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.

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وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافر الأدوية بكل المستشفيات، وضخ أى كميات إضافية منها حالة الاحتياج، وذلك فى إطار حرص الدولة على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأكدت أن هناك متابعة مستمرة ورصد لموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية من قبل فريق أزمات تابع للوزارة، يجتمع بشكل يومى لمواجهة أى نقص بأى مستشفى، وذلك فى إطار خطة التأمين الطبى التى تتخذها الدولة للتصدى لأى فيروسات وبائية، كما تقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بضخ الأدوية والمستلزمات الطبية بكل المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها.