شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن وصولها مرحلة الذروة فى تفشي فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة البريطانى، أن بلاده وصلت إلى مرحلة الذروة فى تفشى فيروس كورونا، حسبما ذكرت سكاة نيوز عربية في خبر عاجل لها.

وعرضت قناة روسيا اليوم تقرير مفصلا عن بدء بريطانيا تجارب لقاح ضد فيروس كورونا على البشر، والعلماء بجامعة أكسفورد، أكدوا أن اللقاح الذي يقومون بتطويره يملك فرصة نجاح تقدر بـ 80 %.

شرعت المملكة المتحدة في دراسة واسعة النطاق لـ 300 ألف شخص لمعرفة نسبة السكان المصابين بالفعل بفيروس كورونا، وعدد الذين قد يكون لديهم بعض الحصانة منه أو أجسام مضادة نتيجة لذلك، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

واعتبرت "الجارديان" أن نتائج الدراسة البريطانية الرئيسية الجديدة ستكون حاسمة في التخطيط لمرحلة نهاية استراتيجية للوباء في المملكة المتحدة.

وسيتم دعوة حوالي 25000 شخص للمشاركة في الموجة الأولى من الدراسة في إنجلترا، ومن المتوقع أن يتم تمديده إلى 300000 شخص على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة.

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وسيقدم كل من يشارك عينات من مسحات ذاتية الإدارة من أنفه وفمه ويجيب عن أسئلة ممرضة زائرة لتحديد ما إذا كان لديهم الفيروس في البداية.

وخلال العام المقبل ، وسيُطلب منهم إجراء المزيد من الاختبارات كل أسبوع في الأسابيع الخمسة الأولى، ثم كل شهر لمدة 12 شهرًا.

وسيتم دعوة حوالي 1000 شخص لإجراء فحص الدم كل شهر لمعرفة ما إذا كانت لديهم أجسام مضادة للفيروس الأمل هو أن أولئك الذين لديهم أجسام مضادة قد يكون لديهم بعض الحصانة من كوفيد19 ، مما قد يسمح لهم باستئناف حياتهم الطبيعية.

ومع ذلك ، حذر العلماء من أنه حتى لو كانت هناك بعض الحماية ، فإنهم لا يعرفون إلى متى ستستمر.

من المقبول الآن على نطاق واسع أن المخرج من الحصار لن يكون من خلال مناعة القطيع ، نتيجة لنسبة كبيرة من السكان يعانون من العدوى.