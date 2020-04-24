شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: بدء تعديل مواعيد تشغيل المخابز من 8 صباحا حتى 5 مساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية، حيث يتم تشغيل المخابز اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة 5 مساء كما يسمح لبعض المخابز للعمل حتى الساعة 9 مساء وفقًا لطبيعة كل منطقة طوال شهر رمضان.

وتقوم كل مديرية تموين بتنظيم عمل المخابز بما يضمن توافر الخبز المدعم على مدار اليوم طوال اليوم، مع إلزام كل مخبز بالإعلان عن المواعيد بخط واضح للمواطنين.

وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وأخرى بكل المديريات لمتابعة آليات عمل المخابز بالمواعيد الجديدة وكذلك متابعة انتظام صرف حصة الدقيق للمخابز بشكل دورى مع وجود رصيد يومين بكل مخبز وكذلك أيضًا استلام الأقماح بالنسبة للمطاحن بجانب تشكيل لجان للمرور على المخابز للتأكد من جودة إنتاج الخبز وبالأوزان المقررة كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للبترول بشأن استمرار ضخ أسطوانات الغاز.