شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة الترابية تغلق طريقي القطامية والكريمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت الإدارة العامة للمرور إغلاق طريق «القطامية- العين السخنة» وطريق الكريمات نظرا لوجود عاصفة ترابية. وأهابت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,891

تعافي 1,004

وفيات 287

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