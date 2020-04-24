النقل: تشغيل 9 قطارات إضافية وتعديل مواعيد 8 أخرين لتتناسب مع مواعيد الحظر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل إجراء التعديل اللازم بمواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، وذلك بدءا من اليوم الجمعة مع بداية شهر رمضان المعظم.

وأضافت وزارة النقل أن هيئة السكك الحديدية قامت بتشغيل 8 قطارات إضافية علي خطوط الإسكندرية أبوقير وقطار اضافي برقم ١٩٢٢ الإسكندرية طنطا، وامتداد قطار علي الوجه البحري رقم ١٩٢١ من القاهرة الي الإسكندرية وامتداد قطارين ١١٤٣/١١٤٦ علي الوجه القبلي من بني سويف الي مغاغة والعكس وتعديل مواعيد ٨ قطارات علي الوجهين القبلي والبحري لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب و بما يساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين خلال شهر رمضان المعظم بسلامة وامان، ليصل اجمالي عدد القطارات الشغالة علي كافة خطوط الهيئة ٧١٦ قطار .

كان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى أن حظر التجوال خلال شهر رمضان سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا.

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وقال رئيس الوزراء إن العالم يبدأ فى مراجعة الإجراءات الخاصة المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن نسبة 85% من المرضى بفيروس كورونا فى العالم كله يشفون دون علاج بالبروتوكولات المتبعة وأن 15% من المرضى فقط هم من يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.

وأعلن رئيس الوزراء أنه في حالة إستمرار الأرقام وفق ما تتوقعه الحكومة سيتم تطبيق إجراءات إحترازية عقب إنتهاء شهر رمضان لعودة الحياة لطبيعتها ، موضحا أن نمط الحياة الطبيعى في مصر لم يتأثر في ضوء الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة .

وقال رئيس الوزراء: "القضية ليست قضية ساعة الحظر ولكنها سلوك المواطنين من الساعة التي تسبق ساعة الحظر وتشهد زحام وتكدس كبير للغاية"، موجها حديثه للمواطنين قائلا: " ابد من الأخذ في الاعتبار التباعد بين المواطنين وبعضهم البعض والحرص على ارتداء الكمامة".