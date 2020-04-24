شكرا لقرائتكم خبر عن "على باب الكريم".. خاطرة رمضانية لوزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف الخاطرة الأولى من خواطر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، بعنوان "على باب الكريم"، قال فيها:"لطالما انتظرنا وانتظر الناس قدوم هذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك ، مؤملين فيه الرحمة والمغفرة ، مبتهجين بقدومه معبرين عن ابتهاجهم بطرائق مختلفة ، في أجواء ومظاهر بعضها دينى، وبعضها تراثى، وبعضها شعبي ، وللناس فيما يعشقون مذاهب.

وتابع جمعة: "وقد قالوا ؛ أنت حرٌّ ما لم تضر ، أي أن كل إنسان حرٌّ في تصرفاته ما لم تضر هذه التصرفات بالآخرين، على أن ثمة فرقًا كبيرا و دقيقًا بين حدود الحرية والفوضى ، وبما أن المساحات الرمادية غالبا ما تكون فضفاضة كان لابد من قانون ونظام لضبط حركة الحياة ، حتى لا تتصارع الحريات أو تتجاوز حرية على أخرى بلا حدود ولا ضوابط أو مسارات حاكمة أو فاصلة ، ومن هنا كان رأي أهل العلم بأن رأي الحاكم يرفع الخلاف في المختلف فيه ، وله أن يقيد المباح للمصلحة المعتبرة .

واختتم وزير الأوقاف:"وليسمح لي الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري أن أستعير معنى بعض أبياته في استقبال أحد ضيوف العراق ، حيث يقول:

كنا نريدك لا النفوس مغيمة

فينا ولا خصب النفوس محيلا

لنريك أفراح العراق شماله

وجنوبه وشبيبة وكهولًا

فأنقل المعنى إلى استقبال هذا الشهر العظيم فأقول :

يا شهر رمضان تحية صادق

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تتقدم التهليل والتعظيما

كنا نريدك والوباء قد انجلى

لنريك منا أعظم التكريما

وبكل حال قد حللت مُكرَّمًا

ضيفا عزيزا عندنا وكريما

شهر التضرع والتهجد والدُعا

صار الرجاء مُؤمَّلا و عظيما

في الله جل جلاله وكماله

يا رب هَبْنا جنة ونعيما