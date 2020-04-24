شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للرمال والأتربة بالمحافظات تمتد للقاهرة.. والأرصاد: طقس غير مستقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بمنخفض خماسينى يؤدى إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتى تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وشهدت عدد من المحافظات نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، امتدت إلى القاهرة الكبرى وتسبب فى انخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

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ويشهد اليوم الجمعة أول أيام شهر رمضان ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة وطقس غير مستقر، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا حارا نهارا باردا ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ويشهد الوجه البحرى طقس حار نهارا باردا ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة واضطراب فى الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا حارا نهارا باردا ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وتؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس، وفى شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر ، وشمال الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثير للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.