شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: صلوات أسبوع الآلام وابتهالات رمضان حتشيل الوباء عن بلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رسالة أمل وتفاؤل بزوال الأزمة الحالية التي تسبب بها فيروس كورونا، وذلك فى ظل المناسبات الدينية والأجواء الروحانية المصاحبة لها.

وكتبت وزير الهجرة عبر حسابها بموقع "أنستجرام": "صلوات أسبوع الآلام وعيد القيامة، وابتهالات شهر رمضان الكريم اللى بتترفع من القلوب المؤمنة لكل المصريين، ح تشيل الغمة والوباء من بلدنا والعالم ان شاء الله".



نبيلة مكرم

وتابعت :"ممكن فى وسط الضلمة تلاقى شعاع نور..وممكن وسط اليأس تلاقى بصيص أمل.. انما فوق..فيه ربنا العادل القوى..الرحيم..الرؤوف..ضابط الكل.. كل رمضان وانتم طيبين ومطمنين ان احنا كلنا مش متسابين".

Advertisements

وكانت تقدمت السفيرة نبيلة مكرم، بخالص التهنئة لأبناء مصر فى الخارج بمناسبة الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع، كما وجهت رسالة للمصريين فى الخارج بمناسبة احتفالات شم النسيم قائلة:" كل عام والمصريون فى بهجة وسعادة.. ومصر في أمان وسلام".

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، قد وجهت رسالة للمصريين العالقين بالخارج، قائلة:"رسالتى لكل المصريين فى الخارج عايزة أطمنكوا أن الدولة مبتنساش ولادها فى الخارج وأن القيادة السياسية أعدت وزارة الهجرة لتكون مسئولة عن تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصريين فى الخارج".

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى رسالة للمصريين العالقين بالخارج عبر ”الخليج 365”، أننا فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع وليس مصر فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا، فنضع الأولوية للعالقين بالخارج بصفة استثنائية، قائلة:" اللى سافر فى زيارة أو علاج أو يحضر نشاط ثقافى أو مؤتمر أو اجتماع وبالطبع أيضا شريحة الطلاب فتلك الشرائح ليس لها سكن أو مصدر رزق".