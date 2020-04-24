شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف .. ليه لازم نفطر بتمر في الصيام ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 يوميا معلومة طبية هتهمك في رمضان، لمساعدتك على صيام صحى تستطيع خلاله تقوية مناعتك وحماية جسمك من الامراض و الفيروسات .

وأول معلومة طبية في سلسلة حلقات الخليج 365 هي عن التمر و فوائد تناوله في الإفطار وفقا لما ذكره موقع boldsky



