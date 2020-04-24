البيئة: غلق خلية التخلص الآمن من مخلفات منطقة الزرايب بـ15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع للوزارة بغلق الخلية المخصصة بمدفن 15 مايو للتخلص الآمن من آثار ما تعرضت له منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو جراء التقلبات الجوية والسيول التي تعرضت لها البلاد مارس الماضي، سواء مخلفات وحيوانات نافقة.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان، اليوم الجمعة، ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات الغلق بإضافة كمية من الجير الحي على الخلية، ثم تغطيتها بالأتربة والدك الكامل لها بالمعدات، مع عدم دخول أية مخلفات بها مرة أخرى.
وكانت فؤاد وجهت بتخصيص خلية للتخلص الآمن من آثار ما تعرضت له منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو جراء التقلبات الجوية والسيول التي تعرضت لها البلاد مارس الماضي، سواء مخلفات وحيوانات نافقة، واقترحت تحويل هذا النشاط داخل منطقة الزرايب إلى نشاط مرخص، وتطوير طريقة ممارسة هؤلاء المواطنين لمهنة متعهد جمع وفرز القمامة، وإدخالهم ضمن المنظومة الخاصة بفرز المخلفات.
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