حدث ليلاً| الصحة العالمية: سنعيش مع كورونا فترة.. ومتحدث الوزراء: القرارات الأخيرة احترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"الزراعة": مصر تنتج 1.4 مليار دجاجة و13 مليار بيضة سنويًا

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم كل القطاعات الحيوية والمنتجة من أجل دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد.

وأشاد وزير الزراعة، بجهود منتجي الدواجن الذين يعملون بإخلاص لإنتاج احتياجات الشعب من البروتين طوال العام وخاصة خلال هذه الأيام التي تواجه مصر والعالم بعد ظهور فيروس كورونا.

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سول وواشنطن تجريان مناورات جوية في تحذير واضح لكوريا الشمالية

صرح مسؤولون عسكريون في سول اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجريتا تدريبات جوية مشتركة خلال الأسبوع الجاري.

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متحدث الوزراء: القرارات الأخيرة جزء من الإجراءات الاحترازية وليس للتخفيف

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم تبدو أنها من قبيل التخفيف هي في الأساس جزء من الإجراءات الاحترازية.

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10 نصائح من الأرصاد لمواجهة التقلبات الجوية أول يوم رمضان

وجهت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين في أول يوم رمضان والذي يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة لتسجل 36 درجة مئوية.

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بينها السودان وعمان والمغرب.. 5 دول لن تبدأ صيام رمضان اليوم

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أعلنت بعض الدول العربية والمسلمة أن اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر شعبان، وأن السبت هو غرة شهر رمضان الكريم.

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الأمن يُسيطر على تجمهر أهالي أمام منزل متهم بهتك عرض طفل بالشرقية (صور)

تمكنت قوات تابعة لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من السيطرة على تجمهر عدد من الأهالي أمام منزل بقرية "ميت أبو العربي" التابعة لمركز شرطة الزقازيق؛ لغضبهم بعد قرار إخلاء سبيل صاحب المنزل، على ذمة التحقيقات في اتهامه بهتك عرض طفل معاق ذهنيًا.

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بمجسم للكعبة.. مسيرة في الإسكندرية ابتهاجًا برمضان رغم كورونا (فيديو)

تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر خروج العشرات في مسيرة بأحد شوارع منطقة محرم بك وسط الإسكندرية، حاملين مجسم للكعبة الشريفة، ابتهاجًا بقدوم شهر رمضان الكريم.

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ممثل الصحة العالمية: سنعيش مع كورونا فترة قادمة وقد تظهر موجات أخرى من الإصابات

أكد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن المنظمة توصي دائما بزيادة عدد الفحوصات لإكتشاف مزيد من الحالات المصابة بكورونا مشيرا إلى أن أرقام الإصابات ليست مقلقة ويجب السيطرة على معدلات زيادة الإصابات.

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