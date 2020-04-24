كورونا في 24 ساعة| 232 إصابة جديدة بمصر و26 مليون أمريكي يطلبون إعانات البطالة

محمد اسماعيل - القاهرة - سجلت إصابات فيروس كورونا في مصر مساء أمس 232 حالة جديدة ثبتت إيجابيتها، بينما توفيت 11 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 1004 حالات.
"الخليج 365" يرصد أبرز التطورات حول فيروس كورونا في مصر والعالم والتي كانت كالتالي:
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