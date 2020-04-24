أخبار مصر | عاجل.. النقل: تشغيل 9 قطارات سكة حديد إضافية في رمضان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. النقل: تشغيل 9 قطارات سكة حديد إضافية في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، أنه تم إجراء التعديل اللازم بمواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر، لتبدأ من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا، بدءًا من اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل، مع بداية شهر رمضان المعظم.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الجمعة، فقامت هيئة السكك الحديدية بتشغيل 8 قطارات إضافية على خط الإسكندرية أبوقير، وقطار إضافي برقم 1922 الإسكندرية طنطا، وامتداد قطار علي الوجه البحري رقم 1921 من القاهرة إلى الإسكندرية وامتداد قطارين 1146 و1143 على الوجه القبلي من بني سويف إلى مغاغة والعكس.

ونوهت الوزارة، بتعديل مواعيد 8 قطارات على الوجهين القبلي والبحري لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب وبما يساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين خلال شهر رمضان المعظم بسلامة وأمان، ليصل إجمالي عدد القطارات العاملة على خطوط الهيئة كافة 716 قطارًا.

قرارات رئيس الوزراء بشأن رمضان

من ناحيته أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات الاحترازية ليتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك، للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.

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وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أمس الخميس، أن الحكومة قررت أن يبدأ حظر التجول في الشوارع يوميًا من التاسعة مساء بدلا من الثامنة حتى السادسة صباحًا.

وأوضح أنه سيتم فتح المحلات والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء، فضلا عن اقتصار عمل محلات تقديم الطعام على خدمة "الدليفري" أو شراء الطعام فقط.

وقال: إن الحكومة قررت إعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، واعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة لدعم صناعة السيارات.

وذكر رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، أن الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن جداول امتحانات الطلاب المقرر عقد امتحاناتهم، منوهًا إلى أن الحكومة تدرس إمكانية عودة السياحة الداخلية لدعم قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم التعامل بشكل صارم مع من يخالف الإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة لمواجهة كورونا.

ولفت إلى أن الأعداد المصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ستستمر في الزيادة، ومن الوارد أن تزيد عن 200 إصابة يوميًا، ولكن الحكومة قادرة على التعامل مع هذه الأعداد.