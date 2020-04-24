أخبار مصر | للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختلف شهر رمضان هذا العام عن السنوات الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أكد الأطباء أن الصيام يشكل خطرا ويضعف جهاز المناعة، لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية الأطعمة التي ينبغي تناولها:

الأسماك:

يعد أهم هذه العناصر الغذائية، حيث يحتوي على مصادر الغنية بالبروتين، وهو مهم للصائم، خاصة لمن تعدوا سن الأربعين، ووفق الأبحاث الطبية فأن السمك يحمي من الجلطات الدموية، بسبب وجود الأحماض الأمينية.

كما أن السمك لا يسبب في زيادة في الوزن، لمن يسعون في إنقاص أوزانهم خلال الشهر الكريم، وكذلك لا يتعارض مع الصائمين المصابين بالأمراض المزمنة.

الفواكه والعصائر:

من الضروري أن يتناول الصائم قدر كافي من الفواكه والعصائر، فهي تحتوي على البوتاسيوم والألياف وغنية بالفيتامينات، لكي تعزز مناعة الجسم وتسهل عملية الهضم

السبانخ:

تعتبر من الخضراوات الورقية، وهي غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة كالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز، بالإضافة الي بعض فيتامينات الهامة.

وتساهم بشكل كبير في خفض ضغط الدم وتسهل عملية الهضم وضبط السكر في الدم وضبط مستوى الحموضة في الجسم، مما يساعد في زيادة مستوى الطاقة والحد من زيادة الوزن في رمضان.