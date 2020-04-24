أخبار مصر | للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يختلف شهر رمضان هذا العام عن السنوات الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أكد الأطباء أن الصيام يشكل خطرا ويضعف جهاز المناعة، لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات.
وترصد "الخليج 365" في السطور التالية الأطعمة التي ينبغي تناولها:
الأسماك:
يعد أهم هذه العناصر الغذائية، حيث يحتوي على مصادر الغنية بالبروتين، وهو مهم للصائم، خاصة لمن تعدوا سن الأربعين، ووفق الأبحاث الطبية فأن السمك يحمي من الجلطات الدموية، بسبب وجود الأحماض الأمينية.
كما أن السمك لا يسبب في زيادة في الوزن، لمن يسعون في إنقاص أوزانهم خلال الشهر الكريم، وكذلك لا يتعارض مع الصائمين المصابين بالأمراض المزمنة.
الفواكه والعصائر:
من الضروري أن يتناول الصائم قدر كافي من الفواكه والعصائر، فهي تحتوي على البوتاسيوم والألياف وغنية بالفيتامينات، لكي تعزز مناعة الجسم وتسهل عملية الهضم
السبانخ:
تعتبر من الخضراوات الورقية، وهي غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة كالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز، بالإضافة الي بعض فيتامينات الهامة.
وتساهم بشكل كبير في خفض ضغط الدم وتسهل عملية الهضم وضبط السكر في الدم وضبط مستوى الحموضة في الجسم، مما يساعد في زيادة مستوى الطاقة والحد من زيادة الوزن في رمضان.
الكبدة:
تعد الكبدة من أهم اللحوم، حيث تحتوي على نسبة قليلة من الدهون والتي توفر للجسم نسبة عالية جدا من الطاقة، مما تقلل من شعور الجسم بالتوتر والإرهاق، كما تقى من العديد من الامراض وتوفر للجسم حاجاته اليومية من الفيتامينات.
الزبادي:
يحتوي الزبادي على مادة البروبيوتك، التي تساعد في عملية الهضم وتعزز من مناعة الجسم، كما يخفف من حدة الإسهال وينظم حركة الأمعاء، مما يجعل الجسم يستفيد من الطعام ويساعد بالحفاظ على الطاقة.
شوربة الدجاج:
ينصح خبراء التغذية بالبدء في تناول طبق الشوربة لتعويض الجسم عن السوائل المفقودة خلال فترة الصيام، وتهيئة المعدة للهضم.
السلطة الخضراء:
ينبغي الا تخلو سفرة الإفطار من الخضروات الغنية بالماء والألياف التي يحتاجها الجسم، خاصة الخضروات ذات اللون الأخضر، مثل الخيار والخس والجرجير، التي تحتوي على فيتامينات تعزز من المناعة.
البيض:
هو مصدر للبروتين، وينبغي تناوله خلال وجبة السحور، لكي يساعد على التقليل من الشعور بالعطش أو الجوع، كما يخلص الجسم من الخمول أثناء فترة الصيام ومشاكل المعدة وآلام البطن، ويحافظ على الغدة الدرقية.
الخضروات:
وهي غنية بالألياف، لكي تشعر بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الخمول، الذي يصاب به الصائم، وتحتوي الخضروات على نسبة كبيرة من الماء، فضلا عن فيتامينات سي وبي، والكالسيوم وحمض الكافيك، الذي يعمل على ترطيب الجسم.