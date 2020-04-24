شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على الإسكندرية في أول أيام رمضان.. والبوغاز لم يتأثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت أحياء الإسكندرية وبعض مناطق الساحل الشمالى، في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، لهطول أمطار رعدية خفيفة يصاحبها رياح وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع غرة شهر رمضان الكريم.

ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الأمطار لم تؤثر على حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا نظرا لان الرصدة الجو مائية لقياس سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر ما زالت في المعدلات الطبيعية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من تعرض البلاد، اليوم، لطقس غير مستقر مصحوب برياح تصل للعاصفة مثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء وهطول أمطار.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرياح تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية.