شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير الاقتصادي عادل اللبان: سد النهضة أداة ضغط على مصر للحصول على مقابل للمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الخبير الاقتصادى والمصرفى، عادل اللبان، إن مصر تواجه الآن 3 أزمات كبيرة سيمتد أثرها، أولاها فيروس كورونا وتبعاته، والانهيار الكامل وغير المسبوق لأسعار الطاقة، وله تداعيات على العالم وعلى مصر مباشرة وغير مباشرة، وأزمة سد النهضة، إذ إن الأمن المائى المصرى مهدد، خاصة أن إثيوبيا قد تبدأ ملء خزان السد من فيضان هذا الصيف إلا إذا عطلها وباء كورونا أو عدم الجاهزية.

وأشار خلال محاضرة نظمتها جامعة النيل عبر تطبيق «زووم»، مساء أمس الأول، بمشاركة رجلى الأعمال، المهندس صلاح دياب وطارق نور، إلى أن أزمتى كورونا والطاقة دوليتان، ومصر طرف فيهما، إلا أن مصر هى المضار الأول وربما الوحيد من مشكلة سد النهضة.

وقال إن كورونا أنتج انهيارا للطلب على السلع والخدمات بما انعكس على الطلب على النفط الذى تأثر سلبيا بشدة وعلى نحو غير مسبوق لتراجع حركة الطيران والنقل والسفن والسيارات وعوامل أخرى معروفة، وكل دولة فى العالم تقريبا تتعرض حاليا لاختيار غير مألوف بين الخسارة والحياة، ومن البديهى أن قيمة الحياة تعلو على ما عداها، لكن عندما تصل الخسائر إلى مستوى مرتفع جدا فسيعلو صوتان، الأول أفقر الفقراء المهددين بالموت جوعا، والثانى رجال الأعمال الذين يلحق بمصالحهم ضرر كبير، وهذا الجدل موجود فى كل الدول الآن بالفعل.

وأوضح أن تأثير هبوط أسعار الطاقة على مصر قد يكون أكبر من فيروس كورونا، ونوه إلى أن سوق البترول كانت هشة بنهاية ٢٠١٩، لكن كورونا أجهز عليها، وبلغ انخفاض الطلب عليه فى إبريل ما بين ٢٥ إلى ٣٠ مليون برميل يوميا من إجمالى طلب كان يبلغ ١٠٠ مليون قبل كورونا، وبالتالى فإنه حتى التخفيضات التى تقررت، وهى ١٠ ملايين برميل، وتبدأ أول مايو، لن تكون كافية لوقف تدهور الأسعار.

واستعرض أسباب «ترامب» الانتخابية والجيو سياسية التى تجعله يدافع عن مصالح شركات النفط الصخرى فى مواجهة روسيا والسعودية، موضحا أن الميزان البترولى المصرى استمر يحقق عجزا سنوات طويلة إلى أن حقق توازنا لأول مرة فى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ بواقع 11.5 مليار دولار لكل من الصادرات والواردات ما يجعل التأثير المباشر لهبوط الأسعار بسيطا، لكن المأزق يتمثل فى أن مصر تعتمد فى أمور جوهرية على دول الخليج من حيث العمالة المصرية وتحويلاتها كبيرة، والسياحة والاستثمارات الخليجية إلى مصر، وكل ذلك سيتأثر سلبيا بالانكماش الذى يحدث هناك، منوها إلى أن النمو فى كل دول الخليج سيكون سلبيا هذا العام، بل إن قناة السويس تتأثر أيضا من هذه الزاوية، حيث يمر بها بترول دول الخليج المصدر، وتشكل إيرادات القناة من ناقلات النفط نسبة معتبرة من إجمالى إيراداتها.

وعن سد النهضة عاد ليقول إن مصر لم تعرف فى تاريخها الشح المائى، لكنها بدأت تشعر بنوع من نقص المياه فى القرن الماضى وعالجت ذلك بالخزانات والسدود، معتبرا أن بحيرة ناصر هى أهم إنجاز للدولة المصرية فى الـ60 عاما الأخيرة، وأوضح أن سد النهضة مشروع قديم خططت له من نصف قرن وزارة الزراعة الأمريكية، وحين بدأ العمل به انتهازا لظروف سياسية، قيل فى البداية إن هدفه توليد الكهرباء، وعندما أصبح أمرا واقعا تغيرت نغمة الأحباش، وبدأوا يربطون السد بالسيادة على النهر الذى يمر بأراضيهم فى تعارض صارخ مع القانون الدولى الذى يحكم التعامل مع الأنهار المشتركة.

ولفت «اللبان» إلى أن إثيوبيا قد لا تتمكن من إنتاج الكهرباء التى تقول إنها ستنتجها، لكن الواضح أن السد وسيلة ضغط على من بعدهم وعلى مصر بالتحديد، وهناك تلويح بسيناريو بيع المياه، وليس شرطا أن يكون المقابل نقودا ولكنه «شىء ما»، وتدفع تدخلات القوى الدولية والإقليمية فى هذا الاتجاه، وحتى لو نجحت الوساطة الأمريكية فمازال عند إثيوبيا قدرة على عدم الالتزام، وشدد على أن الأمر يهدد مصر تهديدا وجوديا «لا هزار فيه»، وإذا لم يتم التوصل إلى حل سيؤثر السد على المساحات المزروعة والتركيب المحصولى وطرق الرى... إلخ.

أكد «اللبان» أن أهم المؤثرات الاقتصادية على مصر تتمثل فى مكانتنا المتراجعة فى التنافسية العالمية، حيث ترتيبنا هو ٩٣ من ١٤٠ دولة، وهو مؤشر له أهميته على أى حال ويؤثر بشدة على قدرتنا على جذب استثمارات.

وذكر أن تدخل الحكومة فى النشاط الاقتصادى يبلغ ٣١٪، والقطاع الخاص ٦٩٪، ولابد من تشجيع أكثر للقطاع الخاص، وعليه أن يبتكر وينافس ويعمل بشفافية وفى ظل مساءلة وإلا لا تقدم. وهناك أيضا مشكلة الدين، والخارجى بالذات، لصعوبة إعادة تمويله فى ظل أوضاع السيولة الدولية الراهنة وظروف الدول التى كان يمكن الرهان على دعمها لمصر، إضافة إلى أن مصر لاتزال تعتمد إلى حد كبير على الدخل الريعى، وأن القيمة المضافة فى البلد أقل مما يجب، ولدينا اقتصاد غير رسمى واسع وهو يخلق عمالة ويشكل صمام أمان، واستمراره ليس صحيا ولكن يجب التعامل معه بحذر شديد، منوها إلى أن دولة كالهند حاولت علاج شأنه بتغيير العملة لإجبار القطاع غير المنظم على كشف ما لديه ومن ثم محاسبته وتغيير مساره، وأبدى «اللبان» تأييد عمل شىء كهذا فى مصر، وقال إن تحفظه الوحيد هو أن يتم ذلك فى توقيت محسوب تماما.

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وقال إن مصر أمامها سؤال آخر هو: متى ستسترجع عافيتها الاقتصادية، وهل ستسيطر على الدين فى ظل الاضطرار إلى تقديم دعم ومساندات ممولة بالدين، وهل يمكن أن نتعرض إلى كساد تضخمى وهو مشكلة صعبة جدا ولها آثار اجتماعية خطيرة؟ وعرض «اللبان» جهود الدولة فى تحسين الرعاية الصحية لمواجهة كورونا والوقوف بجانب الشركات والأفراد والنشاط الاقتصادى، ليصل إلى سؤاله الأساس للمحاضرة: هل أملنا كله أن نعود إلى ما كنا عليه، أم تحويل التحدى إلى فرصة لتطوير التعليم وتعظيم القيمة المضافة والتصنيع والتصدير وإيجاد صيغة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تحقق المنفعة العامة بحيث تبقى الملكية عامة؟ وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة لتحقيق قفزة فى تنافسية مصر هى إطلاق طاقات قطاع تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات الكبيرة وتحليلها وتوظيفها «صح»، والشباب المصرى موهوب فى هذا الجانب.

وأوضح أن الزيادة السكانية مشكلة على الأقل خلال الـ20 عاما المقبلة، والتصدير يقوى الجودة ويرفع المهارات ويجعل الأفق أوسع أمام المنتج المحلى، ويخلق طبقة جديدة أوسع من رجال الأعمال على وعى بالعالم وبما يدور فيه، وفضلا عن ذلك فهو لا يتأثر إلا قليلا بالإرهاب على عكس السياحة، مؤكدا أنه من غير المقبول أن تكون صادرات مصر غير البترولية 17 مليار دولار فقط فى عالم ناتجه الإجمالى نحو 90 تريليون دولار.

ونوه إلى أن معدل الأمية المباشرة فى مصر نحو 25%، ومعدل الفقر 32.5%، والعلاقة واضحة جدا بين الفقر والأمية، ولذا يرى أن من أهم ما يجب أن تقوم به مصر فى الفترة المقبلة هو محو الأمية.

وأوضح أن تحويل التحدى إلى فرصة للانطلاق يتطلب تفعيل حكم القانون ونصوص الدستور الخاصة باللامركزية، لافتا إلى أنه ليس مع إصلاح العشوائيات ولكن مع تطوير الأقاليم والقرى التى تصدر العشوائيين إلى العاصمة أو المدن الكبرى بعامة، ومن شروط التقدم أيضا بناء أوليات محكمة، وحسم ملف الإرهاب، بما ينعش السياحة ويوجه الموارد إلى نواحٍ أخرى.

وقال عمرو موسى، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، إن الوضع السابق فى مصر لم يكن الأسلم أو الأفضل، وعليه يجب ألا نكتفى بالعودة إلى ما كان، ولدينا فرصة عظيمة للتغيير.

وأوضح الدكتور جودة عبدالخالق أنه يتمنى حدوث لامركزية فعالة فى ضوء إصلاح سياسى وعمل مخطط وممنهج، وأكد طارق خليل، رئيس جامعة النيل، أن الجامعة تقوم بواجبها فى تشجيع ريادة الأعمال والتحول الرقمى وتوظيف الذكاء الاصطناعى والتصنيع المحلى، وهناك واجبات على الجامعات كلها لتسير مصر إلى تقدم أكبر.

ولفت الدكتور حسن يوسف، عميد كلية الإدارة بجامعة النيل، مدير اللقاء، إلى أنه لا تعارض بين تشجيع السياحة والتصدير، والأصل هو بناء قاعدة إنتاجية خدمية قوية بالاعتماد على التكنولجيا واقتحام الأسواق، وقال رجل الأعمال عمر بدر إنه من المهم تطوير طريق المعلومات السريع وتعميق التشبيك بين شركات القطاع الخاص نفسها وليس بين الجهات الحكومية فقط.

وأكد ضرورة اتباع سياسات زراعية حديثة ومختلفة، وأن يستعد القطاع العقارى للتغيرات التى ستحدث فى السوق مثل احتياج كل وحدة سكنية إلى أن تكون بها حجرة مكتب، حيث سيتوسع العمل من المنزل.

وطالب الدكتور عصام رشدى، نائب رئيس الجامعة، بتطوير الخطاب الدينى كأساس لتحقيق انطلاقة، ورد عليه «اللبان» موضحا أن التوجه القائم لتطوير الخطاب الدينى يحتاج إلى تعديل لتفادى المقاومة من القوى التى تدعى أنها تقف ضد هدم الدين، والبديل أن ننطلق من الدعوة لإحياء أصول الدين، فالدين يدعو إلى الصدق والاجتهاد والأمانة والعمل، وبهذا يصبح دافعا قويا للنهوض.