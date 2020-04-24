شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مستقلة لإدارة نقل البضائع بالقطارات والشاحنات.. اعرف أهم المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير النقل المهندس كامل الوزير عن تخطيط الوزارة لإنشاء شركة لإدارة قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد، ونرصد كل ما تريد معرفته عن أهداف هذه الشركة وعملها ودورها والمهام التي ستقوم بها خلال التقرير التالى:

ـ مخطط إنشاء الشركة يستهدف زيادة إيرادات قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد.

ـ الشركة ستكون مستقلة إداريًا وماليًا عن هيئة السكة الحديد لكنها ستظل تابعة لوزارة النقل.

ـ يجرى دراسة توسيع ملكية الشركة لإدخال القطاع الخاص بها.

ـ مخطط إنشاء الشركة يشمل نظام النقل المشترك لبضائع السكك الحديدية بوسيلة (القطارات/الشاحنات).

ـ المخطط يشمل استخدام الشاحنات في نقل البضائع لمحطات السكة الحديد لإكمال رحلتها بالقطارات أو العكس.

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ـ المخطط يشمل نقل الحاويات على الشاحنات إلى محطات السكة الحديد لإكمال رحلتها بقطارات البضائع المجهزة لنقل الحاويات أو العكس.

ـ المخطط يشمل توفير متطلبات إدخال نظام النقل المشترك والبدء في إنشاء شركة للنقل المشترك بين أكبر وسيلتين (السكة الحديد - الشاحنات).

ـ وزارة النقل تخطط لتوسعة أنشطة الشركة لتشمل النقل متعدد الوسائط بأكمله (النقل البحري والنهري) لتصبح حلقة في نظام النقل متعدد الوسائط الدولي.

ـ دراسة إنشاء شركة لنقل البضائع بالسكك الحديدية تهدف الي تحويل قطاع نقل البضائع الحالى بهيئة السكك الحديدية الى شركة مستقلة تجاريًا عن السكة الحديد.

ـ مع دراسة بدائل ملكية وادارة الشركة وسوف يتم اختيار البديل الأمثل وفق أسس اقتصادية واضحة.

ـ دراسة إنشاء الشركة تهدف إلى الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها القطارات والشاحنات من حيث التكلفة والسرعة والأمان.

ـ وزارة النقل تنسق مع وزارة قطاع الأعمال لسرعة إنهاء إجراءات إنشاء هذه الشركة.