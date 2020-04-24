شكرا لقرائتكم خبر عن توريد ٢٤ ألف طن قمح بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصلت عمليات توريد القمح في عدد من المحافظات، أمس، ففى كفر الشيخ تابع المحافظ جمال نور الدين انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة، وتم تسلم أكثر من 12 ألف طن و785 كيلوجراما من المزارعين، لافتًا إلى أن هناك 22 منفذا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار إلى أن المساحة من الأراضى المزروعة بالقمح في المحافظة 146 ألفا و714 فدانا، ومتوسط إنتاجية الفدان من 2.5 لـ3 أطنان، والمستهدف توريده 180 ألف طن للشون والصوامع، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوريد للوقاية من فيروس كورونا.

وفى المنيا، أعلن المحافظ أسامة القاضى انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، وبلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية 7 آلاف طن و279 كيلوجراما بنطاق دائرة المحافظة، منها 4524 طنا للقابضة للصوامع، 2789 لقطاع المطاحن.

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وفى بنى سويف، أعلن المحافظ محمد هانى غنيم، أن إجمالى كميات الأقماح التي تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع بلغت قرابة 4800 طن منذ بدء التوريد في 15 أبريل الجارى، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم توريده أمس الأول فقط بلغ قرابة 2000 طن.

وفى القليوبية، افتتح المحافظ عبدالحميد الهجان موسم حصاد القمح بقرية منشأة بنها التابعة للوحدة المحلية بشبلنجة، وشاهد المحافظ على الطبيعة بداية حصاد محصول القمح، وأكد تيسير الإجراءات أمام موردى الأقماح بالشون وصوامع التخزين، مشددا على وضع آلية واضحة للتوريد وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، وقال إن الدولة تولى اهتماما خاصا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية.

وأعلن حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة، أنه تم حتى الآن حصاد 13 ألفا و810 أفدنة من المحصول بزيادة 1600 فدان قمح عن الموسم الماضى.