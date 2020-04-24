شكرا لقرائتكم خبر عن «خليك في ورشتك» تدعم الحرفيين المتضررين من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«محمود طه رجب».. منسق الحملة الشعبية للدفاع عن حقوق صناع الأثاث في دمياط، أطلق مبادرة سماها: «خليك في ورشتك» متجهًا بها لآلاف العاملين في مجال صناعة الأثاث على مستوى المحافظة.

«محمود» قال لـ«المصرى اليوم»: «المبادرة تطلب من الحرفيين البقاء بورشهم خلال الفترة التي تسبق الحظر وعدم التجول أو التزاحم في الشوارع تجنبا للوقوع فريسة لكورونا».

وأشار إلى أن أعضاء المبادرة يحصرون الحرفيين الذين تأثروا بالغلق والأحوال الحالية، لمساعدتهم طوال شهر رمضان سواء كان من خلال مساعدات مالية أوتقديم الشنط الرمضانية، تجاوبا مع المبادرات المجتمعية التي تتميز بها دمياط، والتى يحرص القادرون كل عام على توسيع قاعدة المساعدات والشنط الرمضانية، معربا عن ثقته في تجاوب كبار التجار ورجال الأعمال بالمحافظة خاصة مع توقف رحلات العمرة بسبب كورونا.