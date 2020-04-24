شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» توزع مساعدات رمضانية على المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت وزارة الداخلية قوافل إنسانية إلى المحافظات، لتوزيع مساعدات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، ضمن مبادرة «كلنا واحد»، وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، لبناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.

ونظمت الوزارة قوافل إنسانية لتوزيع مساعدات عينية، (كراتين سلع غذائية)، على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، لتخفيف العبء عن كاهلهم، نظراً لتأثر تلك الفئات بالإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس «كورونا».

وحرصت «الداخلية» على التزام الخدمات الأمنية، المشتركة في التأمين أو التوزيع بارتداء المستلزمات الطبية الوقائية، وتوزيعها على المواطنين مجانا، واستخدام المطهرات حرصاً على سلامة المواطنين والقوات، خلال المبادرة.

وقامت مديريات أمن الجيزة، البحيرة، الوادى الجديد، الأقصر، بتوزيع كراتين سلع غذائية، في إطار الدور الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن، وقد لاقت المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم للوزارة.